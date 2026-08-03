Dizel, Motorin ve Mazot Aynı Yakıt mı?

Dizel, motorin ve mazot terimleri aslında aynı yakıtı ifade eder. Akaryakıt istasyonlarında tüketiciler bu üç terimle sıkça karşılaşır. Günlük dilde mazot kelimesi daha yaygınken, istasyonlarda motorin ve otomotiv sektöründe dizel terimi öne çıkar. Peki bu isimler neden bu kadar farklı? Her birinin ayrı bir tarihsel hikayesi vardır.

Türkiye'de resmi olarak kullanılan ad motorindir. Akaryakıt şirketleri, teknik belgeler ve mevzuatta genellikle bu ifade yer alır. Bu nedenle pompadaki "motorin" ve "dizel" yazıları arasında yakıt açısından hiçbir fark yoktur. Resmi adı motorin olsa da, her iki etiket de aynı ürünü gösterir.

"Dizel" kelimesinin kökeni, dizel motorun mucidi Alman mühendis Rudolf Diesel'in soyadına dayanır. Diesel'in geliştirdiği motor sistemi dünyaya yayılınca, bu motorlarda kullanılan yakıt da "dizel yakıt" olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bugün uluslararası otomotiv sektöründe en yaygın kullanılan terim dizeldir.

"Mazot" ise Fransızca "mazout" sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Mazout, petrolün damıtılması sırasında elde edilen ağır yakıt türlerini tanımlamak için kullanılıyordu. Özellikle gemilerde, sanayi tesislerinde ve büyük kazanlarda kullanılan bu yakıt, dizel yakıttan daha yoğun ve farklı özelliklere sahipti. Türkiye'de zamanla halk arasında "mazot" kelimesi dizel yakıtın genel adı haline gelmiştir.

Sonuç olarak, dizel, motorin ve mazot farklı yakıtlar değil; aynı ürünün farklı isimleridir. Aralarındaki fark, yakıtın kendisinden değil, kelimelerin tarihinden ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanır.

Kaynak: Haber Merkezi