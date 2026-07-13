Çin'de Elektrikli Aracın Motoru Yola Düştü
Çin'in Şenyang kentinde yoğun yağış altında seyreden bir elektrikli otomobilin motor aksamı koparak yola düştü. Olay arkadan gelen aracın kamerasına yansırken, sürücü aracı durdurmak zorunda kaldı.
Çin'in Şenyang kentinde, yoğun yağış altında seyreden bir elektrikli otomobilin motor aksamı koparak yola düştü. Olay, arkadan gelen bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
Sürücü aracı durdurmak zorunda kalırken, çevredeki sürücüler şaşkına döndü. Motor asfaltta sürüklenirken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi