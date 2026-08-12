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Çin'de benzinli araçların dönemi kapanıyor: Rekor elektrikli pay

Çin'de benzinli araçların dönemi kapanıyor: Rekor elektrikli pay
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Çin'de Temmuz ayında elektrikli ve hibrit araçların pazar payı %65,1 ile rekor kırdı. En çok satan ilk 10 otomobil arasında tek benzinli model Toyota Corolla Cross oldu; zirvede yerli elektrikli modeller yer aldı.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de benzinli otomobillerin dönemi kapanıyor. Çin Binek Otomobil Derneği'nin (CPCA) açıkladığı son verilere göre, Temmuz ayında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların (NEV) pazar payı %65,1 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Pazar genelindeki daralmaya rağmen elektrikli araç dönüşümü o kadar hızlandı ki en çok satan ilk 10 otomobil arasında benzinli motora sahip tek araç Toyota Corolla Cross oldu. Listenin zirvesinde yerli Çin markaları var.

Temmuz ayında satış sıralamasının ilk üç sırasını tamamen yeni nesil elektrikli modeller domine etti: Geely Xingyuan (EX2) 32.306 adetle ilk sırada, Leapmotor A10 26.424 adetle ikinci, Tesla Model Y satışlarındaki %35'lik düşüşle 25.158 adede gerileyerek üçüncü sıraya düştü. Xiaomi'nin elektrikli sedanı SU7 ise 24.023 adetle dördüncü sırada yer aldı.

BYD markası Fangchengbao Ti 7 (20.300 adet), Yuan UP (20.275 adet) ve Sealion 06 (15.395 adet) modelleriyle ilk 10 içerisinde üç farklı pozisyon elde etti. Aralarında hibrit modellerin de bulunduğu listede Toyota Corolla Cross 14.510 adetle son sırada kaldı.

Çin pazarındaki bu dönüşümün hızı istatistiklere belirgin şekilde yansıyor. Yıl başında en çok satan ilk 10 araç arasında 7 benzinli model yer alırken, bu sayı Mart'ta 5'e, Nisan'da ise sadece 1'e düşmüştü. Mayıs ayında ise tarihte ilk kez ilk 10 listenin tamamı elektrikli araçlardan oluşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
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