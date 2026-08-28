Chery'nin Elektrikli Markası Lepas, İlk Modeli L6 ile Avrupa'ya Geliyor
Chery'nin yeni elektrikli markası Lepas, ilk modeli L6'yı Avrupa pazarına sunuyor. 449 km menzile sahip bu SUV, Volkswagen ID.4 ve Hyundai Ioniq 5 gibi popüler elektrikli SUV'ların yer aldığı segmentte rekabet edecek. L6, markanın Avrupa'daki elektrikli araç varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.
Chery'nin yeni elektrikli markası Lepas, ilk modeli L6'yı Avrupa pazarına getiriyor. L6, 449 km menzile sahip bir SUV olarak dikkat çekiyor.
Araç, Volkswagen ID.4 ve Hyundai Ioniq 5 gibi popüler elektrikli SUV'ların bulunduğu segmentte rekabet edecek.
Kaynak: Haber Merkezi