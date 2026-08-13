Cadillac F1'de Şok Ayrılık: Lowdon Kovuldu, Yerine Budkowski Geçti

Cadillac Formula 1 CEO'su Dan Towriss, Graeme Lowdon'ı takım patronu olarak neden kovduğunu açıkladı. Şok edici açıklamanın ardından Marcin Budkowski'nin hemen Amerikan takımının başına geçeceği duyuruldu. Lowdon, Cadillac'ın F1'e girişini sağlamada kilit isimdi ve dört yıldır Towriss ile birlikte proje üzerinde çalışıyordu. Ancak takımın çaylak sezonunun 11 yarışı ve yarısı geride kalırken, 61 yaşındaki isim, eski Alpine yöneticisi Budkowski lehine bir kenara bırakıldı.

Towriss, Lowdon ile aralarında geçen konuşmaların ayrıntılarını gizli tutarken, değişiklik kararının yalnızca kendisine ait olduğunu doğruladı. Toplanan medyaya verdiği demeçte, "Bu benim kararımdı; ortak bir karar değildi" dedi. Towriss, sürecin birkaç ay önce, Cadillac Formula 1'in bir sonraki aşamasının neye benzeyeceği, doğru zamanlamanın ne olacağı ve dışarıdaki çeşitli kişilerin yetenekleri hakkında düşünmekle başladığını belirtti. Marcin ile yapılan görüşmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Lowdon'ın ayrılık haberi Çarşamba öğleden sonra, şampiyonanın yaz tatilinin ortasında ortaya çıktı. Sürpriz ayrılığı doğrulayan basın açıklamasında Lowdon'dan yalnızca bir kez bahsedildi ve ayrılığın nedeni olarak, bir değişikliğin her zaman 'planın parçası' olacağı dışında herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Towriss bu konuda kaçamak davrandı ve "Graeme ve ben her zaman bir noktada bir geçiş olacağını konuşuyorduk. Bu karar benimdi" dedi.

Towriss, inşa ettikleri şeye baktıklarında dar bir fırsat penceresi olduğunu ve yeni bir şey inşa etmek istediğini söyledi. "Yapmak istemediğim şey, zaten yapılmış, eski bir şeyi inşa edip sonra onu geliştirmeye çalışmaktı. Bu yüzden değişim zamanının beklenenden daha erken geldiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca bunun performansla veya acemilik sorunlarıyla ilgili olmadığını, gelecek için net bir vizyona sahip olmakla ilgili olduğunu vurguladı.

F1 paddock'ı sır saklama konusunda ünlüdür, ancak bu değişikliğin hiçbir spekülasyona yol açmadan gelmesi dikkat çekti. Lowdon'ın son Grand Prix'lerde bu konuda hiçbir ipucu vermemesi kaş kaldırdı. Towriss, Lowdon'ın geçici bir patron olarak görüldüğünü reddetti ve "Onun geçici bir kapasitede burada olduğunu söylemek adil değil" dedi. Ayrıca, dört yıllık planlama ve inşa sürecinin bir parçası olduğunu ve Lowdon'a büyük saygı duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi