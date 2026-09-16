Haberler

BYD, Shark 6 PHEV'lerde Yedek Lastik Ayrılma Riski Nedeniyle 32.009 Aracı Geri Çağırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da 2024 Ağustos–2025 Haziran arası üretilen Shark 6 Premium, Performance ve Dynamic Cab Chassis varyantlarını kapsayan geri çağırmada, yedek lastiğin bağlantı kablosundaki aşınma nedeniyle kopabileceği ve lastiğin araçtan ayrılabileceği belirtildi.

BYD, Shark 6 PHEV modelinin 32.009 adedini geri çağırıyor. Şirkete göre bir arıza, yedek lastiğin araçtan ayrılmasına yol açabilir. Geri çağırma modelin üç varyantını da etkiliyor: Premium, Performance ve Dynamic Cab Chassis.

Marka yaptığı açıklamada, ilgili araçlarda bazı durumlarda yedek lastiğin hatalı takılması, yedek lastik tepsisinin yanlış konumlandırılması veya yeterli sıkma torkunun uygulanmamasının yedek lastik destek kablosunda anormal aşınmaya neden olabileceğini belirtti.

Açıklamaya göre araç hareket halindeyken süren hareket ve sürtünme, kablonun kopmasına ve yedek lastiğin ayrılmasına yol açabilir. Bu durum diğer yol kullanıcıları için tehlike oluşturabilir ve ciddi yaralanma ya da ölüme neden olabilir.

Geri çağırma, Ağustos 2024'ten bu yılın Haziran ayına kadar üretilen araçları kapsıyor. Etkilenen araç sayısı Shark 6 Premium'da 28.543, Performance'da 2.100 ve Dynamic Cab Chassis'te 1.366 olarak açıklandı. BYD, araçlar onarılana kadar sahiplerine yedek lastiklerini çıkarmalarını tavsiye ediyor.

Shark 6 sahipleri, BYD'nin Araç Geri Çağırma Bilgileri sayfasına giderek araç kimlik numaralarını girebilir ve araçlarının geri çağırmaya dahil olup olmadığını öğrenebilir. Kapsamdaysa BYD, sorunu ücretsiz olarak düzeltecek ve ilgili düzeneği değiştirecek.

Shark 6, Ekim 2024'te Avustralya'ya geldiğinde büyük ilgi görmüştü. BYD, 2025'in ilk üç ayında yaklaşık 5.000 adet sattı; ancak plug-in hibritler için sağlanan yan hak vergisi muafiyetinin sona ermesiyle satış rakamları düştü.

Haziran ayında BYD Avustralya operasyon direktörü Stephen Collins, cab-chassis versiyonu ve 3.500 kg çekiş kapasiteli üst donanım seçeneğinin katkısıyla 'ayda en az 1.500 adede geri dönmeyi' umduklarını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki

ABD'den dünyayı alarma geçiren hamle! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor

İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi

Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu

700 kilo altın bulup zengin oldu, son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti

"Her şeyden nefret eden kız" öldü! Son paylaşımı dikkatlerden kaçmadı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Bakanlık resmi süreci başlattı! Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı

Kabin memuru neye uğradığını şaşırdı! Kemeri gösterince ortalık inledi