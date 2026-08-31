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BYD'den Robotik Hamle: PaXini Tech ile Stratejik İş Birliği

BYD'den Robotik Hamle: PaXini Tech ile Stratejik İş Birliği
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Çinli otomotiv devi BYD, endüstriyel üretimde robotların kullanımını hedefleyen PaXini Tech ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Shenzhen'deki genel merkezde yapılan görüşmelerin ardından, taraflar veri toplama ve robotik alanlarında ortak çalışacak. Bu anlaşma, BYD'nin yatırımcı olduğu PaXini ile ilişkisini stratejik ortaklık seviyesine taşıyor.

Otomotiv üretimini robotik alanıyla entegre etmeyi amaçlayan BYD, somutlaştırılmış yapay zekaya yönelik atılımlarını derinleştiriyor. Çinli otomobil üreticisi, endüstriyel üretimde robotların ortak kullanımını hedefleyen robotik girişimi PaXini Tech ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketler, anlaşmayı 25 Ağustos'ta BYD'nin Shenzhen'deki küresel genel merkezinde imzaladı. Yeni enerji araçları (NEV) devi, ortaklığın veri toplama ve robotik gibi alanları kapsayacağını açıkladı. CnEVPost'a göre bu anlaşma, BYD ile PaXini arasındaki ilişkiyi yatırımcı ve portföy şirketi ilişkisinden, endüstriyel robot uygulamalarına odaklanan stratejik ortaklar ilişkisine yükseltiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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