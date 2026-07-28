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BYD Japonya'da ilk yabancı kei otomobili Racco'yu piyasaya sürdü

BYD Japonya'da ilk yabancı kei otomobili Racco'yu piyasaya sürdü
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Çinli otomobil devi BYD, Japonya'nın popüler 'kei' otomobil segmentinde ilk yabancı marka olarak Racco modelini tanıttı. Reklam kampanyasında ünlü oyuncu Alice Hirose yer alıyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD, Japonya'da elektrikli 'kei' otomobili Racco'yu piyasaya sürdü. Süper kompakt bu araç, genişliği 1.4 metre ve uzunluğu 3.4 metreye kadar olan kategoride yer alıyor ve Japonya'nın dar yolları için ideal. BYD, Racco'nun Japonya'da yabancı bir marka tarafından sunulan ilk kei otomobili olduğunu belirtti. Araç 180 cm yüksekliğinde ve fiyatı yaklaşık 2.1 milyon yen (12 bin 830 dolar) olarak açıklandı.

BYD, reklamlarında Japon oyuncu Alice Hirose ile anlaşarak iddialı bir pazarlama stratejisi izliyor. Tokyo lansmanında BYD Japonya Başkanı Liu Xueliang, teknolojileriyle Japonya'ya eşsiz kolaylık ve keyif sunmayı hedeflediklerini söyledi. BYD, ülkede 77 satış mağazası kurdu ancak yabancı markalar Japon pazarında geleneksel olarak zorlanıyor. Kei otomobilleri dünya genelinde hayran kitlesine sahip; ABD Başkanı Donald Trump da Aralık ayında ABD'de benzer araçların üretilmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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