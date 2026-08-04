BYD Brezilya'da Hibrit SUV'u Tanıttı

BYD'nin Brezilya'daki üst düzey yöneticisi Alexandre Baldy, Reuters'a yaptığı açıklamada, Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel modelinin Salı günü tanıtıldığını söyledi. Araç, Çarşamba günü Brezilya genelinde bayilerde olacak.

Elektrikli menzili GL modelinde 60 km, GS'de 120 km olan araç, Bahia eyaletindeki Camacari fabrikasında üretildi. Baldy, aracın Brezilya ve Çin'deki Ar-Ge ekiplerinin ortak projesi olduğunu ve özel olarak Brezilya pazarı için tasarlandığını belirtti.

BYD, yerel üretime geçerek Brezilya'yı bölgesel ihracat merkezi yapmayı hedefliyor. Şirket, Camacari fabrikasına 5,5 milyar reais yatırım yapıyor ve bu yıl 180 bin araç üretilmesi bekleniyor. Ayrıca, 2026'da Brezilya'da 200 bin araç satış hedefinin 150 bini bu fabrikadan karşılanacak.

Temmuz ayında BYD, Brezilya'da 23 bin 465 araç satarak dördüncü sıraya yerleşti ve %9,1 pazar payı elde etti. Dolphin GS modeli ise 5 bin 861 satışla perakende pazarında ilk sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi