Bursa'da Oto Tamircisi Radyatörden Sıçrayan Kaynar Su ile Yaralandı

Bursa'da Oto Tamircisi Radyatörden Sıçrayan Kaynar Su ile Yaralandı
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İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, tamir ettiği aracın radyatöründeki kaynar suyun basınçla üzerine sıçraması sonucu 2'nci derece yanık oldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç adamın durumuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Cesur T. (27), tamir ettiği otomobilin radyatöründeki kaynar suyun basınçla üzerine sıçramasıyla yaralandı.Olay saat 12.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 4'üncü Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto tamircisinde meydana geldi. Tamir ettiği otomobilin motor kısmındaki radyatörün kapağını açan Cesur T., kaynar suyun basınçla üzerine sıçramasıyla yaralandı. Cesur T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2'nci derece yanık oluşan Cesur T., yanık ünitesinde tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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