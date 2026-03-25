Burdur'da Kaza: Aydınlatma Direğine Çarptı
Burdur'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğini devirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
BURDUR'da kontrolünü kaybettiği otomobille refüjdeki aydınlatma direğini deviren sürücü yaralandı.
Burdur- Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 15 HY 840 plakalı otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbarla üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye, elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.