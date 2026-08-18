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Araçlarda yangın riski: Park uyarılı geri çağırmalar artıyor

Araçlarda yangın riski: Park uyarılı geri çağırmalar artıyor
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Kapalıyken alev alma riski nedeniyle 1,5 milyondan fazla araç geri çağrıldı. Jeep, Kia ve BMW modelleri için 'dışarıda park et' uyarısı yapıldı; elektronik donanım ve soğutma sorunları bu artışta etkili.

Bu yıl şu ana kadar 1,5 milyondan fazla araç, kapalıyken bile alev alma riski nedeniyle geri çağrıldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, Jeep Gladiator, Jeep Wrangler, Kia Telluride ve BMW 530e xDrive gibi bazı modellerin sürücüleri, araçlarının tutuşma riskine karşı diğer araçlardan ve binalardan uzakta park etmeleri konusunda uyarıldı. Bu tür "dışarıda park et" geri çağırmaları, araçlardaki elektronik donanımın artması ve soğutma sorunları nedeniyle daha sık hale geldi. Sadece 2026'nın ilk yedi ayında 17 kampanya düzenlendi.

Kuzey Dakota'da yaşayan Jeff Ebsch, garajında alev alan 2022 Hyundai Santa Fe'siyle bu tehlikeyi bizzat yaşadı; aracının geri çağrıldığından haberi yoktu. Eski NHTSA müfettişi Frank Borris, bu yangınları "kontak kapalı yangınları" olarak tanımlıyor. Motor kapalıyken devreler sıcak kalıyor ve bir sorun olduğunda sıcaklıklar uzun süre yüksek kalıyor. Borris, bunun nedenini araçlardaki elektroniklerin artmasına ve kaput altındaki yoğunlaşmaya bağlıyor.

Haziran ayında Stellantis, en az 51 yangın raporu sonrası 1.076.999 Jeep Gladiator ve Wrangler'ı geri çağırdı. Sorunun hidrolik direksiyon pompasındaki elektrik tesisatı olduğu belirtildi. Temmuz'da Kia, ön koltuk motorunun aşırı ısınması nedeniyle 462.869 Telluride modeli için "dışarıda park et" uyarısı yayınladı. 2024'te yaklaşık 10 olan bu tür geri çağırmaların sayısı 2025'te 19'a çıktı; 2026'nın ilk yedi ayında ise 17'ye ulaştı.

Güvenlik savunucuları, teknolojik gelişmeler nedeniyle bu tür uyarıların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Otomobil Güvenliği Merkezi'nden Michael Brooks, üreticilerin onarım yapılmadan önce sahiplerini bilgilendirmesinin cesaret verici olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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