2026 Quail Açık Artırmasında 97,4 Milyon Dolarlık Rekor Satış

Broad Arrow Auctions, Hagerty'nin desteğiyle düzenlenen 2026 The Quail Auction sonuçlarını açıkladı. Kaliforniya'daki Quail Golf Kulübü'nde 13-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen açık artırmada toplam satış 97,4 milyon dolar olarak kaydedildi. 186 lotun 159'u satılarak yüzde 85'lik bir başarı oranı elde edildi.

Açık artırmanın en dikkat çekici lotu, üç adetten biri olan Nero D.S. deri döşemeli 2003 Ferrari Enzo oldu. Rekabetçi teklifler sonucunda Enzo, 10.675.000 dolara Fuerza Régida grubunun solisti Jesús Ortíz Paz'a satıldı. Ayrıca Ferrari 812 Superfast, 550 Maranello, 550 Barchetta Pininfarina ve 488 Pista Spider gibi modeller dünya rekoru fiyatlarla alıcı buldu.

Bugatti tarafında, 2025 W16 Mistral 8.805.000 dolara, 2011 Veyron 16.4 Grand Sport ise 3.305.000 dolara satılarak model rekorları kırdı. Hennessey Venom F5 Revolution Coupe 2.837.500 dolara, Porsche 959 Komfort 2.865.000 dolara, Lamborghini Miura P400 S 4.075.000 dolara ve Mercedes-Benz 300 SL Roadster 2.040.000 dolara alıcı buldu.

Broad Arrow, önümüzdeki dönemde Audrain Newport Concours ve Zoute Grand Prix ile ortak açık artırmalar düzenleyeceğini de duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi