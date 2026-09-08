Haberler

BMW Yeni 3 Serisi'nde Güçlü Motor Seçenekleri ve Drift Modu Geliyor

BMW Yeni 3 Serisi'nde Güçlü Motor Seçenekleri ve Drift Modu Geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMW, yeni nesil 3 Serisi'nde 48V hafif hibrit destekli motorlarla performansı artırmayı hedefliyor. M350 xDrive modeli 443 beygir güç sunarken, Drift Moment işlevi de yazılım güncellemesiyle eklenecek.

BMW, yeni nesil 3 Serisi'nde içten yanmalı motorlara sadık kalarak emisyon standartlarına uyum sağlayacak. Yeni seride 48 volt hafif hibrit destekli dört ve altı silindirli motor seçenekleri sunulacak. Performans odaklı M350 xDrive, M340i'nin yerini alırken, 3.0 litrelik motoru 443 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Bu değerler, ABD'deki önceki modele göre 57 beygir ve 80 Nm artış anlamına geliyor. Araç 4,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşırken, maksimum hız 250 km/s ile sınırlandırılmış.

Dört çeker sisteminin sürüş keyfini azaltacağı endişesi taşıyanlar için M350 xDrive'da Drift Moment işlevi sunulacak. Daha önce yalnızca tam donanımlı M3'te bulunan bu özellik, motor gücünün tamamını arka aksa aktarıyor. Yazılım güncellemesiyle teslim edilen araçlara eklenecek.

Yeni 3 Serisi'nde altı silindirli motorların yanı sıra dört silindirli benzinli, dizel ve plug-in hibrit seçenekleri de yer alacak. İç mekanın tamamen elektrikli i3 ile benzerlik göstermesi, 17,9 inç dokunmatik ekran ve Panoramik Görüş sistemi bekleniyor. Üretim Dingolfing'de bu yıl sonunda başlayacak. Ardından safkan M3'ün 2028'den önce gelmesi öngörülmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da CHP'lileri ve Yeni Partilileri çılgına çeviren görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var

UEFA 30 maçı seçti! Listede F.Bahçe ve G.Saray da var

Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil