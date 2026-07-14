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BMW, ABD'de 29 Bin 119 Aracı Geri Çağırdı

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BMW, marş rölesinde korozyon nedeniyle yangın riski oluşturan 29 bin 119 aracı ABD'de geri çağırdı. Sorun, nem ve dış etkenlerle oluşan korozyonun aşırı ısınma ve kısa devreye yol açmasından kaynaklanıyor. Geri çağırma kapsamında BMW 530e xDrive, 740Le xDrive ve bazı iPerformance modelleri yer alırken, Türkiye'de satılan araçlar kapsam dışı.

BMW, ABD'de 29 bin 119 aracı, marş rölesinde korozyon nedeniyle yangın riski oluşturabilecek bir sorun yüzünden geri çağırdı. Sorunun, motor marş rölesinde nem veya dış etkenlerle oluşan korozyondan kaynaklandığı, bunun aşırı ısınma ve kısa devreye yol açabileceği belirtildi.

Geri çağırma kapsamında BMW 530e xDrive, 740Le xDrive ve bazı iPerformance modelleri yer alıyor. Araç sahipleri, yetkili servislerde marş motorunu ücretsiz olarak değiştirtebilecek. Türkiye'de satılan araçların kapsam dışı olduğu açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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