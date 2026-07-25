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BMW Paris Otomobil Fuarı'na Katılmıyor

BMW Paris Otomobil Fuarı'na Katılmıyor
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Geleneksel otomobil fuarları önemini kaybederken, BMW ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda stant açmayacağını duyurdu.

Otomobil üreticileri kendi etkinliklerine yönelirken, geleneksel fuarlar eski cazibesini kaybediyor. BMW, değişen öncelikler nedeniyle Paris Otomobil Fuarı'na katılmayacağını açıkladı ancak gelecekteki fuarlarda yer alacağını belirtti.

Buna rağmen fuarda Volkswagen Grubu, Mercedes-Benz, Stellantis markaları ve Çinli üreticiler Denza ile Changan yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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