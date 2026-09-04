BMW i4'ün Üretimi 2027'de Sona Eriyor

BMW, elektrikli otomobil ailesinde önemli bir değişime hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, ürün gamının dikkat çeken modellerinden i4'ün üretimini 2027 yılında sonlandıracak. BMWBLOG'un paylaştığı bilgilere göre şirket, pazara bağlı olarak i4 üretimini en geç 2027'nin ilk çeyreğinde tamamen durduracak ve bu sayede yeni nesil elektrikli modellerine yer açacak.

BMW, i4'ün ardından doğrudan yeni bir Gran Coupe modeli sunmayı planlamıyor. Bunun yerine Neue Klasse platformu üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli coupe ve cabrio modellerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Almanya'da görüntülenen test araçları, yeni nesil elektrikli cabrio modelinin geliştirme sürecinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Neue Klasse platformuyla yalnızca sportif modellere odaklanmayacak olan BMW, station wagon tutkunlarını da unutmadı. Şirket, tamamen elektrikli i3 Touring modelini de ürün gamına eklemeye hazırlanıyor. 2027'nin ortalarında yollara çıkması beklenen i3 Touring, BMW'nin elektrikli model ailesindeki önemli yeniliklerden biri olacak.

BMW'nin ürün yöneticisi Bernd Körber'in daha önce yaptığı açıklamalarda yeni i3'ün teknik anlamda i4'ün halefi olacağı belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi