Haberler

BMW i4'ün Üretimi 2027'de Sona Eriyor

BMW i4'ün Üretimi 2027'de Sona Eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMW, elektrikli model ailesinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Alman otomobil üreticisi, i4'ün üretimini 2027'nin ilk çeyreğinde sonlandıracak. Şirket, i4'ün ardından doğrudan bir halef sunmayacak; bunun yerine Neue Klasse platformu üzerinde geliştirilen elektrikli coupe, cabrio ve i3 Touring modellerini piyasaya sürecek. 2027 ortalarında yollara çıkması beklenen i3 Touring, teknik olarak i4'ün halefi konumunda olacak.

BMW, elektrikli otomobil ailesinde önemli bir değişime hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, ürün gamının dikkat çeken modellerinden i4'ün üretimini 2027 yılında sonlandıracak. BMWBLOG'un paylaştığı bilgilere göre şirket, pazara bağlı olarak i4 üretimini en geç 2027'nin ilk çeyreğinde tamamen durduracak ve bu sayede yeni nesil elektrikli modellerine yer açacak.

BMW, i4'ün ardından doğrudan yeni bir Gran Coupe modeli sunmayı planlamıyor. Bunun yerine Neue Klasse platformu üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli coupe ve cabrio modellerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Almanya'da görüntülenen test araçları, yeni nesil elektrikli cabrio modelinin geliştirme sürecinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Neue Klasse platformuyla yalnızca sportif modellere odaklanmayacak olan BMW, station wagon tutkunlarını da unutmadı. Şirket, tamamen elektrikli i3 Touring modelini de ürün gamına eklemeye hazırlanıyor. 2027'nin ortalarında yollara çıkması beklenen i3 Touring, BMW'nin elektrikli model ailesindeki önemli yeniliklerden biri olacak.

BMW'nin ürün yöneticisi Bernd Körber'in daha önce yaptığı açıklamalarda yeni i3'ün teknik anlamda i4'ün halefi olacağı belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı