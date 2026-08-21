BMW'den Kritik Güvenlik Geri Çağırması: Binlerce Araç Servise Alınıyor

Lüks otomobil üreticisi BMW, şaft bağlantı noktalarında tespit edilen teknik bir sorun nedeniyle binlerce aracı servise çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) bildirilen arızada, tahrik şaftının arka diferansiyele bağlandığı noktadaki aşınma, araç güvenliğini tehdit ediyor.

Arıza, araç hareket halindeyken güç aktarımının ani kesilmesine yol açabiliyor. Park esnasında ise şanzıman kilit mekanizmasının devre dışı kalması nedeniyle araç eğimli zeminlerde kendiliğinden kayabiliyor. Resmi makamlar, şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Geri çağırma kapsamında 2021-2023 BMW 540i, 540i xDrive, M550i xDrive; 2022-2026 BMW 840i, 840i xDrive Coupe ve Gran Coupe; 2024-2026 BMW 750e xDrive Plug-in Hybrid modelleri yer alıyor. Arızanın belirtileri arasında titreşim, arka bölümden gelen tıkırtı, ani ivmelenmede vuruntu ve çekiş kesintisi bulunuyor.

BMW yetkili servisleri, ilgili araçların şaft ve diferansiyel bağlantılarını ücretsiz olarak kontrol edecek; gerektiğinde bağlantı noktası güçlendirilecek veya şaft ile diferansiyel yenilenecek. Bilgilendirme mektuplarının ekim ayı başına kadar ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'deki BMW kullanıcılarının da şasi numaralarıyla araçlarını kontrol ettirmeleri öneriliyor. Yetkili servis kontrolü tamamlanana kadar özellikle eğimli parklarda el freninin çekilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi