Haberler

BMW'den 189 bin 130 aracı kapsayan geri çağırma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman otomotiv üreticisi BMW, 2014-2020 arasında üretilen 3, 5 ve 7 Serisi sedanlarda korozyon riskine karşı dünya genelinde geri çağırma başlattı.

BMW, 29 Temmuz 2014 ile 12 Kasım 2020 arasında üretilen bazı sedan modelleri için geri çağırma kampanyası başlattı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin 16791R referans koduyla yürüttüğü süreç, dünya genelinde toplam 189 bin 130 aracı kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre, BMW'nin 3, 5 ve 7 Serisi modelleri doğrudan etkileniyor. F30'dan G20'ye, F10'dan G30'a ve F01/02'den G11/G12 jenerasyonlarına kadar uzanan üretim yelpazesi risk altında. Teknik problemin kaynağı, marş rölesinin iç temas noktalarına ulaşan ve korozyona yol açan nem sızıntısı. Hasar gören kontaklar direnci artırarak kıvılcım ve yanıcı malzemelerin tutuşmasına neden olabiliyor.

BMW yetkilileri, araç sahiplerini kaput altından gelen yanık kokusu, marş zorluğu ve elektrik sistemi arıza ışıklarına karşı uyardı. Onarım sürecinde teknisyenler, su sızıntısı yolunu tamamen ortadan kaldırmak için sadece röleyi değiştirmek yerine marş motorunu yenileyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Otomotiv devi frene bastı! Land Rover 4 bin kişiyle yolları ayıracak

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor

Kiev'den savaşın seyrini değiştirecek mesaj
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Lüks otelde savaş gerilimi! Turistler tekme tokat birbirine girdi