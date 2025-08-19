Bingöl'de Otomobil Peri Çayı'na Devrildi: Anne ve Kızı Yaralandı

Bingöl'de Otomobil Peri Çayı'na Devrildi: Anne ve Kızı Yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Peri Çayı'na devrilmesi sonucunda sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Peri Çayı'na devrildiği kazada anne ve kızı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova-Yedisu kara yolu üzerindeki Kızılçubuk köyü mevkisinde meydana geldi. Beyza Er yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Peri Çayı'na uçtu. Kazada sürücü Er araçta sıkışarak ağır yaralanırken, yanında bulunan annesi Mihrican Er ise hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda boğulma tehlikesi geçiren Beyza Er, araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

