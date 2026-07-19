OTA Teknolojisi Araçları Siber Saldırılara Açık Hale Getiriyor
OTA teknolojisi, araçlara kablosuz güncelleme imkanı sunarken siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Singapur'daki bir analist, bu teknolojinin ulusal güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtirken, Norveç'te bir otobüsün uzaktan durdurulabileceği tespit edildi.
Havadan (OTA) teknolojisi, araç sistemlerine kablosuz güncelleme ve veri sağlama imkanı sunarken, siber güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Singapur'daki S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndan kıdemli analist Gabriel Lim, bu teknolojinin 'benzersiz bir ulusal güvenlik sorunu' oluşturduğunu belirtti.
Norveçli otobüs şirketi Ruter, geçen yıl yaptığı testlerde bir otobüsün OTA teknolojisiyle ilgili potansiyel riskler taşıdığını tespit etti. Şirket, Romanya SIM kartı üzerinden mobil ağa erişim olduğunu ve bu nedenle otobüsün teorik olarak üretici tarafından durdurulabileceğini açıkladı.