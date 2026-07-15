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Araç Kliması Sektöründe Uyarı: Merdiven Altı İşlemlere Dikkat

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Havaların ısınmasıyla araç klimaları yeniden kullanılmaya başlandı. Klimacı Alp Ege Alan, en sık karşılaşılan sorunun gaz eksikliği olduğunu, eski nesil gazın 2.000-2.500 lira, yeni nesil gazın ise 5.000-6.000 lira olduğunu belirtti. Ayrıca piyasada mutfak tüpü gazı basan ve eksik dolum yapanlara karşı uyardı.

Uzun süre kapalı kalan araç klimaları, havaların 30 dereceyi bulmasıyla yeniden kullanılmaya başlandı. En sık karşılaşılan sorun gaz eksikliği. Klimacı Alp Ege Alan, normalde bitmeyen gazın kaza veya araç yaşına bağlı kaçaklarla azaldığını, seviyenin yarıya inmesinin sistemi çalıştırmaya yettiğini söyledi.

Alan, 2016 sonrası değişen gaz türleri hakkında bilgi verdi: R134a eski nesil gazın yağla maliyeti 2.000-2.500 lira, 1234yf yeni nesil gazın ise 5.000-6.000 lira. Geçtiğimiz günlerde bir kazalı 2023 model lüks araca yanlışlıkla eski nesil gaz basıldığını, doğrusunu yaptıklarını anlattı.

Piyasada mutfak tüpü gazı basanlar, eksik gaz dolduranlar olduğunu belirten Alan, eksik dolumun gazın kısa sürede bitmesine yol açtığını, bu yöntemle müşterilerin sık servise gelmeye zorlandığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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