Araba Yıkarken Doğru Sıralama: Önce Su mu, Köpük mü?

Kaba kirleri temizlemek için önce basınçlı suyla durulama yapılmalı, ardından köpük uygulanmalıdır. Köpük kirleri yumuşatır, temaslı temizlikte mikrofiber eldiven kullanılmalı ve yukarıdan aşağıya doğru ilerlenmelidir. Son olarak durulama ve kurutma işlemi yapılmalıdır.

Doğru sıralama su, köpük, yıkama, durulama ve kurutma şeklindedir. Bu yöntem boya yüzeyini çizilmelere karşı korur.

Kaynak: Haber Merkezi