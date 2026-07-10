Haberler

Araba Yıkarken Doğru Sıralama: Önce Su mu, Köpük mü?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaba kirler için önce basınçlı su, ardından köpük uygulanmalı. Mikrofiber eldivenle yukarıdan aşağıya temizlik yapılıp durulama ve kurutmayla bitirilmeli. Bu sıralama boyayı çizilmelere karşı korur.

Kaba kirleri temizlemek için önce basınçlı suyla durulama yapılmalı, ardından köpük uygulanmalıdır. Köpük kirleri yumuşatır, temaslı temizlikte mikrofiber eldiven kullanılmalı ve yukarıdan aşağıya doğru ilerlenmelidir. Son olarak durulama ve kurutma işlemi yapılmalıdır.

Doğru sıralama su, köpük, yıkama, durulama ve kurutma şeklindedir. Bu yöntem boya yüzeyini çizilmelere karşı korur.

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum geliyor
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Çok sayıda il başkanı görevden alındı
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Penaltı canavarı Yassine Bounou

9 penaltı kullanıldı, ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal