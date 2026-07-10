Araba Yıkarken Doğru Sıralama: Önce Su mu, Köpük mü?
Kaba kirler için önce basınçlı su, ardından köpük uygulanmalı. Mikrofiber eldivenle yukarıdan aşağıya temizlik yapılıp durulama ve kurutmayla bitirilmeli. Bu sıralama boyayı çizilmelere karşı korur.
Kaba kirleri temizlemek için önce basınçlı suyla durulama yapılmalı, ardından köpük uygulanmalıdır. Köpük kirleri yumuşatır, temaslı temizlikte mikrofiber eldiven kullanılmalı ve yukarıdan aşağıya doğru ilerlenmelidir. Son olarak durulama ve kurutma işlemi yapılmalıdır.
Doğru sıralama su, köpük, yıkama, durulama ve kurutma şeklindedir. Bu yöntem boya yüzeyini çizilmelere karşı korur.
Kaynak: Haber Merkezi