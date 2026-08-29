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Apple CarPlay'e Yapay Zeka Destekli Chatbot Dönemi

Apple CarPlay'e Yapay Zeka Destekli Chatbot Dönemi
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Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle CarPlay platformuna yapay zeka destekli chatbot özelliği ekliyor. Bu yenilik, üçüncü taraf uygulamaların chatbot işlevlerini araç içi ekrana taşımasını sağlarken, sürücülere eller serbest ve daha güvenli bir etkileşim imkanı sunacak.

Apple CarPlay, kullanıcılarına sunduğu geniş uygulama desteğini yeni bir chatbot ile genişletiyor. iOS 26.4 sürümüyle birlikte platforma eklenen CarPlay yapay zeka desteği, üçüncü taraf uygulamaların chatbot işlevlerini araç içi ekrana taşımasını sağlayacak.

Bu yenilik, sürücülerin araç kullanırken uygulamalarla daha güvenli ve eller serbest şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyacak. Geliştiriciler, CarPlay üzerinden sundukları chatbot özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştirebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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