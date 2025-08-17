Amasra'da Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı

Amasra'da Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Bartın-Kurucaşile yolu Bozköy köyü mevkisinde saat 02.00 sıralarında hareket halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü son anda otomobilden çıkarken, alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.