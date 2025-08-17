Amasra'da Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı
Bartın'ın Amasra ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bartın-Kurucaşile yolu Bozköy köyü mevkisinde saat 02.00 sıralarında hareket halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü son anda otomobilden çıkarken, alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil