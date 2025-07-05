Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Aksaray'da Emre Yüceer'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak araç kullanılmaz hale geldi.

AKSARAY'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hasas Mahallesi 6646 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında Emre Yüceer'in (25) kontrolünü yitirdiği 68 AET 308 plakalı otomobil seyir halindeyken, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Yüceer, otomobilini yolun kenarına park edip indi. Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, ancak araç alev alev yandı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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