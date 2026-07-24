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NHTSA, otomobillerden güvenli çıkış için yeni kurallar geliştirmeye başlıyor

NHTSA, otomobillerden güvenli çıkış için yeni kurallar geliştirmeye başlıyor
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ABD Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarındaki elektronik kapı kollarının neden olduğu ölümcül olayların ardından sürücü ve yolcuların araçtan güvenli çıkışını sağlamak için yeni kurallar geliştirme sürecine başladı. Ajans, kusur soruşturması yerine kural koyma yoluna giderken, Tesla ve Rivian kapı kolu tasarımlarını iyileştireceklerini duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sürücü ve yolcuların araçlarından güvenli bir şekilde çıkabilmelerini sağlamak için yeni kurallar geliştirme sürecine başladı. Bu karar, Tesla araçlarındaki flush elektronik kapı kolları nedeniyle mahsur kalan kişilerle ilgili ölümcül olaylar da dahil olmak üzere bir dizi olayın ardından geldi.

NHTSA, 2022 Tesla Model 3'lerdeki acil mekanik kapı açma tasarımıyla ilgili bir dilekçeye yanıt olarak harekete geçti. Ajans, sorunun kusur soruşturması yerine kural koyma yoluyla ele alınmasına karar verdi. Yeni kurallar kabul edilirse tüm otomobil üreticileri uymak zorunda kalacak. Ancak NHTSA, kural koymaya başlamanın yeni kuralların geliştirileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Tesla araçlarında manuel kapı açma mekanizmaları bulunsa da bunlar yalnızca içeride yer alıyor. NHTSA incelemesinde, elektronik kapı kilitlerine yeterli voltaj sağlanamazsa kolların çalışmayabileceği tespit edildi. Tesla ve Rivian, kapı kolu tasarımlarını iyileştirmek için çalıştıklarını duyurdular.

Kaynak: Haber Merkezi
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