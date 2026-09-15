1953 Cadillac Elegante'den müzayede rekoru
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ABD'de açık artırmaya çıkan 1953 Cadillac Elegante, 1 milyon 275 bin dolara satılarak Cadillac müzayede rekorunu kırdı.
ABD'nin Indiana eyaletinde Kruse Auctions tarafından açık artırmaya çıkarılan 1953 model Cadillac Elegante, 1 milyon 275 bin dolara alıcı buldu. Böylece otomobil, tüm zamanların Cadillac müzayede rekorunu kırdı.
Yaklaşık 73 yıl boyunca gözlerden uzak kalan tek örnek model olduğu belirtilen araç, 2023 yılında 940 bin dolara satılan 1934 model V16 Fleetwood'un rekorunu geride bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi