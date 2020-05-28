Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı
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Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı

Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı Otomobil 25 metre sürüklendi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yük trenine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza 2 kişi ağır yaralandı.

28.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:11

Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı

Otomobil 25 metre sürüklendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yük trenine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pazarcık ilçe çıkışında yer alan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hidayet Aygöynük yönetimindeki 27 AEL 881 plakalı otomobiliyle ilçe çıkışında yer alan hemzemin geçitten geçmek istediği anda 3 Sefer Numaralı Sivas Demirdağ'dan Hatay Payas İlçesine maden taşıyan yük trenine yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 25 metre trenle sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Hidayet Aygöynük ile yanında bulunan Emre Ateş ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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