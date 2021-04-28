Otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 2 yaralı
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Otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 2 yaralı

Otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkeli ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Türkeli ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Türkeli-Çatalzeytin karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

Mert Yalçın idaresindeki otomobil, Çatalzeytin istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Mert Yalçın ve otomobil içerisindeki Muhammet Özkaya yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP

Otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 2 yaralı
Otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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