Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
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Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı

Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayıp park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayıp park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı. Otomobil içinde bulunan kadın sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sürücünün ise kazadan sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GR 2402 plakalı Renault marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken virajı alamayıp Mehmet T.'ye ait park halindeki Tofaş marka 06 MPJ 43 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta bulunan Gülşah K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtan çıkarıldığı sırada şoka giren Gülşah K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar, otomobilin sürücüsünü görmediklerini, kaza sonrasında kaçtığını iddia ettiler.

"Virajı alması gerekirken düz gitti"

Bir vatandaş, karmaşada şoförü görmediğini belirterek, "Bu araçla aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Sonra otomobil virajı alması gerekirken düz gitti. Şu gördüğünüz arabaya çarptı ve yan döndü. Ben de hemen aracımı park ettim, polisi aradım. O karmaşada şoförü görmedim, bilmiyorum" dedi.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı
Otomobil yan yattı, içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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