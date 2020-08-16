Otomobil virajda şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Otomobil virajda şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Otomobil virajda şarampole yuvarlandı: 3 yaralıDÜZCE'de, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

16.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:57

Otomobil virajda şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza saat 21.30 sıralarında Düzce TEM Otoyolu Beyköy gişeleri mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Feyzullah Altınışık idaresindeki 81 EY 668 plakalı otomobil virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobil ters dönerken, kazada sürücü Feyzullah Altınışık, çocukları Nermin Altınışık ve Gökhan Altınışık yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Otomobilden çıkarılan 3 kişi yukarı doğru taşınamayınca sedye ile yola daha kolay ulaşılan yerden ambulanslara taşındı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil virajda şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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