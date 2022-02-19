Amasya'da tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi - Haberler
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Amasya'da tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi

Amasya'da tünel girişindeki beton duvara çarpan Uğur Başar yönetimindeki otomobilde bulunan anne Saliha Tok Başar ile oğlu Eymen Melih Başar hayatını kaybetti. Ailenin 1 yaşındaki diğer çocukları ise yaralandı.

Amasya'da saat 07.30 sıralarında Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli girişinden Ordu yönüne giden Uğur Başar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünel girişinde beton duvara çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, araçtaki Eymen Melih Başar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Saliha Tok Başar ile eşi Uğur Başar ve 1 yaşındaki oğlu ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE HASTANEDE VEFAT ETTİ

Saliha Tok Başar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada kaza, tünelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi

Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi

Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi

Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - 3. Sayfa

Otomobil, Amasya, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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