Otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı
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Otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir otomobilin durakta bekleyen tramvaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de bir otomobilin durakta bekleyen tramvaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesinde Gökhan U., idaresindeki 26 AN 482 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tramvay durağına daldı ardından Zafer K'nin kullandığı 022 nolu tramvaya çarptı. Çarpma sonrasında tramvayda yolcu bulunmaması rahat bir nefes aldırırken, otomobil sürücüsü Gökhan U., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza sonrasında duran tramvay seferleri incelemenin ardından yeniden açıldı. - ESKİŞEHİR

Otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı
Otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı
Otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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