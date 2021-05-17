Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada karayolunda trafik tek şeritten sağlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Yeni Garaj kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada İzmir istikametinde sağ şeritte seyir halindeki Sedat Keskin (25) yönetimindeki 45 SA 1877 plakalı traktöre aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Ay (37) yönetimindeki 34 CDT 548 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken olay yerine AKS ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar yola savrulurken yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan traktörde bulunan Sedat Keskin, Mustafa Keskin (56) ile otomobilde bulunan Muhammet Ay ve Büşra Altın (24) yaralandı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılırken Muhammet Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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