Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

20.01.2020

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Hüsnü Gökhan Can yönetimindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden kamyonette takılı römorka arkadan çarptı. Kazada sürücü Hüsnü Gökhan Can ve araçta bulunan Bihter Can yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA