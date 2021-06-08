Son dakika... Otomobil TIR'a çarptı: Tahir öldü, anne ve babası yaralandı
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Son dakika... Otomobil TIR'a çarptı: Tahir öldü, anne ve babası yaralandı

Son dakika... Otomobil TIR'a çarptı: Tahir öldü, anne ve babası yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Tahir Yeşiltaş (6) öldü, anne ve babası yaralandı.

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Tahir Yeşiltaş (6) öldü, anne ve babası yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Faik Yeşiltaş yönetimindeki 48 MN 031 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önde giden TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına girerek hurdaya dönen otomobilde sürücü Faik, eşi Ayten ve oğlu Tahir Yeşiltaş yaralandı. Yaralılardan Tahir ve Ayten Yeşiltaş Gazi Üniversitesi Hastanesi, Faik Yeşiltaş ise Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tahir Yeşiltaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuklarından birini kaybeden Faik ve Ayten Yeşiltaş çiftinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü dökümü: Olay yerinden görüntü 

Haber:  Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -


Son dakika... Otomobil TIR'a çarptı: Tahir öldü, anne ve babası yaralandı
Son dakika... Otomobil TIR'a çarptı: Tahir öldü, anne ve babası yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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