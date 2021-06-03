Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel

SAMSUN'da kavşakta dönüş yapan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Mustafa Özdemir (39), araçta sıkıştı.

SAMSUN'da kavşakta dönüş yapan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Mustafa Özdemir (39), araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılan sürücü tedaviye alındı.  

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde bulunan yabancı plakalı otomobil, aynı istikamete giden, kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Mustafa Özdemir sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Özdemir, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü İ.İ.P. (55) ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 


- Çarşamba
Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı
Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı İlker Kaleli Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Merih Demiral Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 09:10:06. #1.16#

title