Otomobil Tarlaya Uçtu : 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 16 BZ 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada Mahmut Özkan (45), Zülfiye Özkan (44) ve Burak Özkan (22) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM