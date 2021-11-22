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Otomobil talihlisi belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Otomobil talihlisi belirlendi

Espark Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen otomobil ödüllü çekiliş sonuçlandı.

Espark Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen otomobil ödüllü çekiliş sonuçlandı.

12 Temmuz - 11 Kasım tarihleri arasında 250 TL ve üzeri alışveriş yaparak kampanyaya katılanlar arasında gerçekleştirilen çekiliş, geçtiğimiz Cumartesi günü noter yetkilileri huzurunda sonlandı. Çekilişle Mercedes-Benz A 200 Sedan AMG 2021 model otomobilin kazananı belli oldu. Halka açık ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak Alışveriş Merkezi içinde gerçekleştirilen çekilişle büyük ödülün sahibi Deniz Aygün oldu. - ESKİŞEHİR

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