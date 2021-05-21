Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
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Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57) öldü, eşi, babası ve bir yakını yaralandı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57) öldü, eşi, babası ve bir yakını yaralandı. Gülten Okay'ın, ailesiyle muayene için Konya'daki hastaneye gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Seydişehir'de oturan Gazi Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Taner Okay (36), ailesiyle birlikte, rahatsız olan eşi Gülten Okay'ı Konya'daki bir hastaneye götürmek için yola çıktı. Taner Okay yönetimindeki 42 EL 132 plakalı otomobil, saat 07.30 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 1'inci kilometresine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Gülten Okay ve annesi Şenay Yıldırım yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), çağırılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Hayatını kaybeden Gülten Onay'ın 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.


Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal

Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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