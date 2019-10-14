Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

14.10.2019 22:46
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Yetim idaresindeki 60 HH 389 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü Mehmet Yetim ile otomobilde bulunan Mahmut Yağmurtaşan ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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