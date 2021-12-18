OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

ANTALYA'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mahir I. önce bisiklet sürücüsü Halil Demir'e daha sonra durakta yolcu alan otobüse çarptı. Demir, tedavi için götürüldüğü hastanede can verdi.

Kaza, gece yarısı 24.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kullandığı 07 ASD 207 plakalı otomobiliyle Konyaaltı istikametine doğru giden Mahir I. henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Mahir I.'nın kullandığı otomobil, önünde ilerleyen bisikletli Halil Demir'e daha sonra da durakta yolcu alan 07 AU 267 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen bisiklet sürücüsü Halil Demir yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Mahir I. serviste tedaviye alındı.