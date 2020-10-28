Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'
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Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'

28.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:04
Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'

AKSARAY'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özgür Çağlar (47) yaralandı.

AKSARAY'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özgür Çağlar (47) yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hüsamettin Anaz (41), Çağlar'a, "Olacak, oldu mu oluyor. Ya sen görmedin ya da ben görmedim. Ama sonuçta geldin aracın altına girdin. Ben de senin üstünden araçla geçtim ne diyeyim? Araba senin üstünden geçti. Seni ben aracın altından çekerek çıkardım. Olabilir ne yapalım?' dedi. 

Kaza, saat 08.30 sularında Yeni Sanayi Mahallesi 95 numaralı caddede  meydana geldi.  Özgür Çağlar yönetimindeki 06 BRG 297 plakalı motosiklet, Hüsamettin Anaz'ın kullandığı 68 HV 586 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Yere savrulan Çağlar, ayaklarının üzerinden otomobilin geçmesi sonucu yaralandı.  Yaralı Çağlar'a ilk müdahaleyi bu sırada yoldan geçen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'inde görevli Doktor Kemal Öztürk yaptı. Yerde yatarak ambulansın gelmesini bekleyen Çağlar, Hüsamettin Anaz'a, "Otomobili kullanan siz miydiniz?" diye sordu. Anaz da, "Sen karşıdan dönüyor muydun, nereden geliyordun?  Daha otomobilin sinyal kolu öğlece kaldı. Ne dersen de hemşerim. Ben ilerde sinyal verdim. Ben dönüp sanayiye dükkana gidiyordum. Olacak oldu mu oluyor. ya sen görmedin ya da ben görmedim. Ama sonuçta geldin aracın altına girdin. Ben de senin üstünden araçla geçtim ne diyeyim? Araba senin üstünden geçti. Seni, ben aracın altından çekerek çıkardım. Olabilir ne yapalım? "diye cevap verdi. 

Gazetecilerin Hüsamettin Anaz'a "Kaza nasıl oldu?" sorusuna ise "Ben dönüyordum. O da gelip aracın altına girdi. Bir şey yok burada. Ne diyeyim işte kaza" dedi. Yaralı Çağlar, ambulansla  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Soruşturma sürüyor. 

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Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'
Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'
Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'
Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'
Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'
Otomobil sürücüsünden motosikletin yaralı sürücüne, 'Geldin otomobilin altına girdin'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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