Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

25.08.2019 21:40

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk'a bağlı Yukarı Çavundur Grup Yolu üzerinde Cihan Sarı yönetimindeki 06 DJ 0666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Tahtayazı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan Cihan Sarı'nın nişan töreni olduğu ve nişan için tören alanına giderken kazayı yaptığı öğrenildi.

Kaza sonrası Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA