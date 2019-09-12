Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cem Akbayır (24), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
12.09.2019 16:37
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cem Akbayır (24), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ovacık'ın Koyunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Cem Akbayır'ın kullandığı 21 BN 185 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cem Akbayır, yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ovacık'ın Koyunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Cem Akbayır'ın kullandığı 21 BN 185 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cem Akbayır, yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA