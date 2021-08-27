Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti
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Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti

Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki sözleşmeli er Talha Andaç (24) hayatını kaybetti.

KONYA'da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki sözleşmeli er Talha Andaç (24) hayatını kaybetti. Meslektaşları Abdullah İşleyen (25) ve Mehmet Öztürk (23) yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah İşleyen yönetimindeki 42 AAU 056 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sözleşmeli er olan sürücü Abdullah İşleyen ve meslektaşları Mehmet Öztürk ile Talha Andaç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Talha Andaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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