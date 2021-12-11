Otomobil parçalara sanata dönüştü

Eskişehirli heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, atık otomobil parçalarıyla, soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerine işaret etmek amacıyla, Kızıl Geyik ve Telli Turna'yı yorumladı.

Tamamı atık otomobil parçalarından oluşturulan ve ülkemizde nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik, Telli Turna ve doğayı temsilen çam ağacından oluşan üç figüratif eser Doğuş Otomotiv'in Galataport'ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde sergileniyor.

Heykeller, Doğuş Grubu'nun kültür-sanat alanında 2015'ten bu yana devam eden sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer'in üyesi Eskişehirli heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul tarafından yorumlandı. Sanatçı, Kızıl Geyik ve Telli Turna'nın yanı sıra doğayı temsilen yaklaşık 2.5 metrelik bir çam ağacı figürü üretti.

Hayvan figürleri ve çam ağacı için yaklaşık bine yakın otomobil parçası kullanıldı. Üç figüratif eser Galataport'ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde 7 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere sergileniyor.

Sanatla sürdürülebilirliği birleştirdi

Sergilenen eserlerden özellikle ikisi, yine sürdürülebilirlik kapsamında Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvan türlerine vurgu yapıyor. Telli Turna ve Kızıl Geyik heykellerini bir simge olarak belirleyen Doğuş Otomotiv, bu projeyle, nesli tehlike altındaki türlerle ilgili bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Eserlerden bir diğeri ise yine tamamı atık otomobil parçalarının kullanıldığı bir çam ağacı. Ağaç doğayı temsilen ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakabilmek için bugünden yapmamız gerekenleri hatırlatan bir simge olarak sergide yerini alıyor.

Bine yakın yedek parçadan yapıldı

Balatadan bujiye kampanadan pistona kadar bine yakın geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılmış otomobil parçası Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Tuğrul'un elinde yeniden hayat buldu. Eserlerin yapımı, yaklaşık 17 gün sürdü. Toplam yarım ton hurda parça, sanatçı tarafından işlenerek, heykellere dönüştürüldü.

Doğuş Otomotiv Plus ile Otomobil dünyasına sanatsal ve teknolojik dokunuş

Doğuş Otomotiv, Galataport'ta hizmete aldığı Doğuş Otomotiv Plus ile Türkiye'de distribütörlüğünü üstlendiği markalara ait ürünlerin tasarım dilini, markaların gelecek hedeflerini teknoloji, sanat ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla harmanlayarak yepyeni bir müşteri deneyimi sunuyor. Yüksek teknoloji ile donatılan merkezde 3 dev ekranda ziyaretçiler diledikleri otomobilleri tasarlayabiliyor.

Doğuş Otomotiv, temsil ettiği markalar Audi, Porsche, Volkswagen ve SEAT markalarının efsaneleşmiş modellerini ve müzelerinden eşsiz koleksiyon parçalarını bu deneyim merkezinde belirli dönemlerde sergileyecek.

Doğuş Otomotiv Plus, marka iş birliklerinin yanı sıra, güzel sanatlar fakülteleri, kültür-sanat vakıf, dernek veya kuruluşlarıyla geliştireceği yenilikçi, estetik ve "yeşil" projeleri ve deneyimleri misafirleriyle paylaşmayı, geri dönüştürülebilir materyallerle yapılmış endüstriyel araç tasarımlarını hayata geçirmeyi planlıyor. Elektrikli ve micro mobilite kullanımının dahil edileceği şehir içi ulaşım projeleri gibi atölyeler, sektör buluşmaları gibi çalışmalarla geleceğe yön veren bir tanıtım merkezi olmayı hedefliyor.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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