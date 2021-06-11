Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Bartın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bartın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Karabük Bartın yolunun Muratbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan A.S. (35) yönetimindeki 67 AAK 247 plakalı Skoda marka otomobille Murat E. (36) idaresindeki 74 BZ 314 motosiklet çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Murat E. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerini arayarak ambulans çağrısında bulundu. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Murat E. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölge dubalarla kapatılırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı