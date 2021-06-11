Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bartın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Karabük Bartın yolunun Muratbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan A.S. (35) yönetimindeki 67 AAK 247 plakalı Skoda marka otomobille Murat E. (36) idaresindeki 74 BZ 314 motosiklet çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Murat E. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerini arayarak ambulans çağrısında bulundu. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Murat E. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölge dubalarla kapatılırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:50:52. #1.15#

title