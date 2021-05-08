Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Özcan U. yönetimindeki 59 B 0981 plakalı Skoda marka otomobil aynı istikamette seyretmekte olan sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen Secaaddin Çolak ve Selami Durna'nın üzerinde bulunduğu motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kazanın ardından motosikletten düşerek yaklaşık 30 metre sürüklenen Secaaddin Çolak olay yerinde hayatını kaybederken, Selami Durna ise kaza yerinden 100 metre ileride bariyerlerin arkasında yol kenarına savruldu. Çevreden gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden polis ve jandarma ekipleri D-100 karayolunda trafik akışını durdururken, sağlık ekipleri ise yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Durna, buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Secaaddin Çolak'ın cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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